هناك من يسمى (جاك بريفير) - جمال الدين العمارتي

2020/05/24 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_الدين_العمارتي --------------------------------هناك من يسمى محبوبا أو مرحبا به أو مرغوباأما أنا فسموني موعودالست أدري لماذاولا أعلم حتى من منحني هذا الاسملكنني كنت محظوظاكان بالإمكان أن يسموني مخفقا أو بذرة سيئة أو مكروها أو مزدرىأو تائها إلى الأبد ------------------------------------ترجمة جمال الدين العمارتي ......





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