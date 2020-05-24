2020/05/24 | 23:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، مساء الاحد، تسجيل عشرين إصابة بفيروس كورونا بعموم الاقليم خلال ٢٤ ساعة ماضية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الإصابات العشرين شُخصت خلال ١٢٩٨ عملية فحص، (٣٧٩) في اربيل ، (٣٧٦) السليمانية، (٥٤٠) دهوك، (٣) في ادارة رابرين.

واضافت ان الاصابات العشرين توزعت على، عشر إصابات في اربيل ، ومثلها في السليمانية.

واجملت وزارة صحة كوردستان اعداد الإصابات منذ تفشي الفيروس، (٤٩٦) حالة، منها خمس حالات وفاة، و(٤٠٣) حالة شفاء بينما يتواجد (٨٨) مريضاً تحت العناية الطبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تُجمل ٢٠ إصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تُجمل ٢٠ إصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).