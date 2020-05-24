صحة الرصافة تعلق على اصابة العشرات من كوادرها بفيروس كورونا

2020/05/24 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد علقت دائرة صحة الرصافة على انباء اصابة 40 منتسباً من كوادرها بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان،ان" بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا مفاده اصابة 40 من الكوادر الطبية في الرصافة خلال 72 ساعة وبدورها دائرة صحة الرصافة تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا".وبينت انه" من ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية ومن اجل حماية كافة كوادرنا العاملة في مؤسساتنا الصحية نقوم باجراء مسحات وفحوصات مختبرية للكوادر الملامسة للاصابات الموجبة حيث تم فحص اكثر من 40 عينة ولا يعني هذا الفحص انها اصابات موجبة".ودعت الى" توخي الدقة والحذر في الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية في دائرة صحة الرصافة".

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