ازدياد الاصابات بالوباء تدفع الصحة الى دعوة المتعافين التبرع بـ

2020/05/24 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت وزارة الصحة ، الأحد، المتعافين من افيروس كورونا المستجد الى التبرع ببلازما الدم .ودعا المركز الوطني لنقل الدم، المرضى المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى التبرع بـ"بلازما الدم"التي قال إنها كانت وراء "تماثل العديد من الحالات الحرجة إلى الشفاء".ونشر المركز رقم هاتف، للاتصال عليه من قبل المتبرعين.وأمر رئيس الوزراء لعراقي مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية، الأحد، بتشديد إجراءات الحظر الشامل، في محاولة لاحتواء العدوى.وسجلت أعداد الإصابات اليومية في العراق رقما قياسيا خلال اليوم وامس، بعد تسجيل 197 اصابة الاحد ،و 308 إصابة امس السبت ، لترتفع أعداد المصابين الإجمالية إلى 4272، بينما توفي 152 شخصا نتيجة المرض حتى الآن.

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