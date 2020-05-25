مقرر المالية النيابية: الحكومة عاجزة عن توفير الرواتب

2020/05/25 | 00:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، بأن الحكومة العراقية عاجزة عن توفير الرواتب في الوقت الحالي بعد انخفاض أسعار النفط.وقال الصفار في حديث لقناة “العهد” أن “الازمة الحالية كشفت عن هشاشة الاقتصاد العراقي” مبينا “لا خيار للحكومة الا الاقتراض الخارجي والداخلي لسد رواتب الموظفين”.واضاف ان “البنك المركزي يمتلك احتياطي يقدر 65 مليار […]

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