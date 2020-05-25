احتجاجات في السويداء حملت شعار «بدنا نعيش بكرامة»

2020/05/25 | 00:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظّم عشرات المواطنين في مدينة السويداء جنوبي سوريا، وقفةً احتجاجيّة في أول أيام «عيد الفطر»، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاقتصاديّة المتدهورة في البلاد.وأفادت صفحة «السويداء 24» عبر فيسبوك «بخروج العشرات ظهر الأحد في مدينة…

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