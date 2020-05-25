2020/05/25 | 00:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران المدني تنفي استئناف الرحلات الجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 00:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني تنفي استئناف الرحلات الجوية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني تنفي استئناف الرحلات الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).