2020/05/25 | 00:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل قائد عمليات بغداد الى المستشفى بعد تعرضه لعارض صحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 00:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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