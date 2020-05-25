2020/05/25 | 00:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب الصحفيين: اتصلت بالجهات المعنية ووعدوني بحل مسألة استثناءات الاعلاميين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 00:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الصحفيين: اتصلت بالجهات المعنية ووعدوني بحل مسألة استثناءات الاعلاميين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الصحفيين: اتصلت بالجهات المعنية ووعدوني بحل مسألة استثناءات الاعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).