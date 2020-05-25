مصادر: العمليات المشتركة تصدر تعليمات جديدة بتسهيل عمل الإعلاميين خلال فترة الحظر

2020/05/25 | 00:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر مطلعة، أن العمليات المشتركة ستصدر تعليمات جديدة بتسهيل عمل الإعلاميين خلال فترة الحظر الشامل.وقالت المصادر، إن “العمليات المشتركة ستصدر تعليمات جديدة من العمليات المشتركة تقضي بتسهيل عمل الإعلاميين خلال فترة الحظر”.وأضافت المصادر، أن “الأجهزة الأمنية تسعى لايجاد حل يضمن عمل المؤسسات الإعلامية بدون تأخير”.

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