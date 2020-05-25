2020/05/25 | 01:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مرصد الزلازل في نيوزيلندا “جيونت” أن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع قرب مدينة ولينغتون عاصمة البلاد، الاثنين، بالتوقيت المحلي.وأضاف أن الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا ووقع على بعد 25 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين.وقال مسؤولو الطوارئ إنه لا توجد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال يضرب عاصمة نيوزيلندا.. ومخاوف من “تسونامي”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال يضرب عاصمة نيوزيلندا.. ومخاوف من “تسونامي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).