مصابو كورونا في الولايات المتحدة يتخطون 1.6 مليون حالة

2020/05/25 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأحد، تسجيل 26 ألفا و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و622 ألفا و114 حالة.وأوردت المؤسسة الصحية الأميركية، أن عدد الوفيات من جراء مرض “كوفيد 19” زاد 1047 ليصل الإجمالي إلى97049 حالة، بحسب ما نقلت رويترز.

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