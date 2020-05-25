شاهد آل الشيخ يكسر التلفاز بعد خسارته بالبلاي ستيشين

2020/05/25 | 01:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت مباراة التحدي بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني ضد سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، بعد أن كسر آل الشيخ التلفاز.وقام آل الشيخ برمي قبضة “البلاي ستيشين” التي كان يلعب بها نحو شاشة التلفاز لحظة استقبال شباكه للهدف الثاني، مما أدى إلى تحطيم التلفاز […]

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