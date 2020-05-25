فيروس كورونا يهدد عمرو دياب

2020/05/25 | 01:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر، أن الفنان عمرو دياب يجري من المتوقع إجراؤه لتحليل “كوفيد-19” اليوم إثر إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا.وأنهت رجاء الجداوي منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي تشارك ببطولته الفنانة دينا الشربيني زوجة عمرو دياب، بحسب ما نقله “صدى البلد”.ومن المرجح أن الفنانة […]

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