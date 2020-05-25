رحيل 3 رياضيين في يومٍ واحد

2020/05/25 | 01:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي فوريان الفرنسي الجمعة في بيان رسمي، وفاة الشاب جوردان دياكيس لاعب باريس سان جيرمان السابق، من دون الكشف عن تفاصيل وفاته، فيما قدمت إدارة الفريق والجهاز الفني تعازيهم الحارة إلى عائلة الفقيد.وجاء في بيان نادي فوريان الفرنسي، أن النجم الشاب جوردان دياكيس قد فارق الحياة، من دون الحديث عن طريقة حالة الوفاة، […]

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