إصابة قائد عسكري عراقي كبير بنزيف بالدماغ

2020/05/25 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مسؤول امني،بإصابة قائد عمليات بغداد لعارض صحي مفاجيء نُقل على اثره الى المستشفى بشكل عاجل.وابلغ المسؤول وكالة شفق نيوز الاخبارية، أن قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي تعرض مساء الاحد إلى نزيف بالدماغ نُقل على اثره الى احدى مستشفيات العاصمة على الفور.ول ايوجد تصريح رسمي جديد حول الوضع الصحي للتميمي

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