الولايات المتحدة تمنع دخول الوافدين من البرازيل إلى أراضيها

2020/05/25 | 02:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الاثنين، منع دخول الوافدين من البرازيل الى أراضيها.

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