فرنسا تسجل 155 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/25 | 04:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، تسجيل 155 حالة إصابة جديدة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا.

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