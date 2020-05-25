أوركازم! - جوري الخيام

2020/05/25 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جوري_الخيام قليلا جدا أن نجتمع قيلا جدا أن نلتقيفي نهايات الاسبوع و العطل الرسمية تعودنا أن لا نهتم لأعياد الآخرينالاحتفالات المأجورةو التواريخ المدفوعة الثمن!لسنا كالآخرين فنحن نشرب نخبنا في المطارات و على متن البواخر...في المطارات نتقابل وفيها نتوادع...ينظر إليتضحك عيناه...



فأبتسم يضعني فوق كتفه الأيسر و يطير بيإلى بلد آخر إلى شاطئ آخر ......





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