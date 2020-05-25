هل سيجيز د.الريسوني اللواط كما شرْعَن من قبل الاغتصاب؟ - سعيد الكحل

2020/05/25 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل لا زال د.



أحمد الريسوني ، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لم يخرج عن صمته في قضية اعتقال سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم ، يوم الجمعة 22 ماي الجاري، بتهمة الاعتداء الجنسي على مثلي.



فقد اعتاد الدكتور على التعبير عن موقفه من القضايا الأخلاقية التي يتورط فيها الإسلاميون دفاعا عنهم وتبرئة لهم من كل التهم التي يوجهها إليهم القضاء.



هكذا سبق له وناصر بنحماد وفاطمة النجار اللذين ضبطهما ......





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