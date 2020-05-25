أخطاء القرآن اللغوية: 2) الأخطاء الإملائية، أو اصابة الله بالزهايمر - سامي الذيب

2020/05/25 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب ذكرنا في مقال سابقhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676207بأن الأخطاء اللغوية في القرآن تنقسم إلى 11 نوعوهذا ما سنعرض النوع الثاني منها.مرت كتابة اللغة العربية بعدة مراحل.



وقد واكبت الكتابة القرآنية مراحل تطور اللغة العربية.



فالخط القرآني في المخطوطات القديمة لا يذكر إلا ا ......





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