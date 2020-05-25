رئيس الوزراء العراقي يوجه بتشديد إجراءات حظر التجول

2020/05/25 | 06:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم الأحد، الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات حظر التجول الشامل، بعد تسجيل ارتفاع كبير خلال اليومين الماضيين بإصا...

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