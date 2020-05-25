فلسطين هي البوصلة للمناضلين العرب والفلسطينيين - محمد جواد فارس

2020/05/25 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_جواد_فارس ها هو قد تقدم المخيم تقدم الجريح والذبيح والثاكل والميتم تقدمت حجارة المنازل ......





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