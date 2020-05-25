تسجيل 197 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/05/25 | 07:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 197 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق....

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