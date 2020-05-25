تأزم الوضع الصحي لقائد عمليات بغداد

2020/05/25 | 08:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مصدر أمني، اليوم الاثنين، نقل قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي الى خارج العراق لتلقي العلاج بعد تعرضه ليلة امس لعارض صحي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة لتأزم الوضع الصحي لقائد عمليات بغداد فمن المحتمل أن يتم نقله خارج العراق لتلقي العلاج".

وابلغ مسؤول أمني وكالة شفق نيوز، مساء امس الاحد، بأن التميمي تعرض إلى نزيف بالدماغ نُقل على اثره الى احدى مستشفيات العاصمة بغداد على الفور.

يشار الى أن اللواء الركن عبد الحسين التميمي تسنم مهام قيادة عمليات بغداد في الثامن من كانون الثاني 2019، بدلا من الفريق الركن قيس المحمداوي بعد عارض صحي ألم بالاخير.

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