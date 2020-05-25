تاكيد ايراني عراقي على تعاون ثنائي لمكافحة الارهاب

2020/05/25 | 08:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سفير الجمهورية الاسلامية في بغداد "ايرج مسجدي" ووزير الداخلية العراقي "عثمان الغانمي"، على تعاون البلدين في مجال مكافحة الارهاب....

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