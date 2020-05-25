2020/05/25 | 08:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جولة في مدينة الطب ومستشفى الشفاء، برفقة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي لمتابعة إجراءات مواجهة جائحة ف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. الكاظمي بين مصابي ’كورونا’ لتفقد أحوالهم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. الكاظمي بين مصابي ’كورونا’ لتفقد أحوالهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).