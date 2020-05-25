الازيرجاوي: الحكومة ملزمة بتنفيذ قرار البرلمان وإخراج القوات الأميركية من العراق

2020/05/25 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، ان الحكومة ملزمة بإخراج القوات الأميركية من العراق تنفيذا لقرار البرلمان الذي صوت على هذا القرار، لافتا الى ان البرلمان فوض الحكومة بجدولة خروج القوات المذكورة خلال اجتماعات ستجرى في الأيام المقبلة.وقال الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “البرلمان قال كلمته وصوت على اخراج كامل […]

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