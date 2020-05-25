تسجيل 215 حالة وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

2020/05/25 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المكسيك 215 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 7394 حالة.

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