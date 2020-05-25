مشرع: الإصرار على التحاصص يعرقل إكمال كابينة الكاظمي

2020/05/25 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو مجلس النواب حسين الأسدي من الضغوط التي تمارسها كتل سياسية لفرض أسماء للوزارات الشاغرة على وفق مبدأ المحاصصة.

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