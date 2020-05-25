2020/05/25 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. تكليف اللواء قاسم راشد زويد خلفا لعلاء غريب بمهام قيادة شرطة واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 09:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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