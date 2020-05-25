2020/05/25 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما في الشهور الماضية العصيبة المُحيرة التي مرت على الكوكب، وجعلت سكانه يقيمون غصباً عنهم في البيوت، ولا نعلم إذا كانت الامور قد استتبت، أم هناك موجة أخرى من الموت والبطالة والشوارع الخالية، لعبت الكوادر الطبية دوراً تستأهل الشكر العميق عليه، وقد عبّر سكان بعض الدول عن امتنانهم، بوقفات رمزية في أوقات محددة على الشرفات والتصفيق لهم، واصطفت سيارات الشرطة في مشاهد إنسانية رائعة في موسكو مرة على هيئة "شكر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخي الإنسان: أنت أهم عندي مما لا أراه - عادل صوما) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخي الإنسان: أنت أهم عندي مما لا أراه - عادل صوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).