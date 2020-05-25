مصطلحات اقتصادية : بنية تحتية - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/25 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عبارة عن الهياكل اللازمة لتشغيل المجتمع أو المشروع أو الخدمات والمرافق اللازمة لكي يعمل الاقتصاد.



ويمكن تعريفها بصفة عامة على أنها مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير.



وهي تمثل مصطلحًا هامًا للحكم على تنمية الدولة أو المنطقة.وهذا المصطلح يشير في الغالب إلى الهياكل الفنية التي تدعم المجتمع، مثل الطرق والجسور وموارد المياه والصرف الصحي والشبكات الكهر ......





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