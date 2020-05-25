الحلقة الأولى من كتاب (الردة في الإسلام) (1/ 6) - حسن خليل غريب

2020/05/25 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب الحلقة الأولى (1/ 6)الفصــل الأول :إعتنـاق الإسلام بين الحـوار والإكراهإن إشكالية أي طريق يؤدي إلى اعتناق الإسلام، أبالحوار هي أم بالإكراه، ابتدأت منذ السنوات الأولى لانطلاقة الدعوة الإسلامية.



وهذا ما ناقشه الباحث في الفصل الأول، وفيه قام بتحليل النصوص والظروف التي رافقتها، مستفيداً من المنهج الذي يقضي بدراسة الظاهرة في مكانها وظرفها الزمني.يُمهِّد الباحث للفصل الأول، بالكشف عن است ......





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