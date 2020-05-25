إستئناف الصادرات الايرانية من أهم منفذ عراقي

2020/05/25 | 09:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن مراد علي تاتار حاكم مدينة قصر شيرين (بمحافظة كرمانشاه غرب ايران)، اليوم الاثنين عن استئناف الصادرات عبر منفذ برويزخان الحدودي يقابله منفذ زرباطية في واسط مع العراق بعد توقف استمر ليومين.وأضاف مراد علي تاتار في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) اليوم الإثنين أن الجانب العراقي أعلن أمس إغلاق معبر برويز خان بالتزامن مع اليوم الأول لعيد الفطر.وقال: مع استئناف عملية التبادل التجاري في الحدود الرسمية لبرويز خان ، بدا التجار الإيرانيون اليوم أنشطتهم التجارية وتصدير البضائع، كما في السابق، من خلال تواجدهم في هذا المعبر الدولي.وصرح يتم حاليا تصدير البضائع إلى العراق من هذا المعبر بواسطة الشاحنات التي تحمل الفواكه والخضروات والسلع القابلة للتلف".يذكر ان معبر برويزخان الحدودي الرسمي، يحظى بأهمية استراتيجية في مجال الصادرات، ويتم تصدير 54 بالمائة من صادرات ايران غير النفطية الى العراق عبر هذا المعبر.

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