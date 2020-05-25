استئناف تصدير البضائع من معبر برويزخان الحدودي

2020/05/25 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن "مرادعلي تاتار" حاكم مدينة قصرشيرين بمحافظة كرمانشاه (غرب البلاد) اليوم الاثنين، عن استئناف الصادرات عبر منفذ برويزخان الحدودي مع العراق بعد تو...

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