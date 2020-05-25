إغلاق الطرق المؤدية إلى مقبرة كربلاء

2020/05/25 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاثنين، إغلاق الطرق المؤدية إلى المقبرة بالكتل الكونكريتية.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “هذا الإجراء يأتي حفاظاً على أرواح المواطنين لمنع تفشي فايروس كورونا”.ودعت القيادة، أهالي المحافظة إلى “عدم التوجه والتجمهر عند المقبرة والتعاون مع القوات الامنية وتحمل هذه الإجراءات والتي هي من أجل حمايتهم […]

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