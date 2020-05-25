مقتل وإصابة منتسبين اثنين خلال عملية للقبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في ذي قار

2020/05/25 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

قُتل وأصيب منتسبين اثنين في شرطة ذي قار، الاثنين (25 ايار 2020)، أثناء عملية لإلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في المحافظة.

وقال مصدر أمني، لـ (بغداد اليوم)، إن "منتسباً قُتل وأصيب آخر، خلال عملية مداهمة وإلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات فجر اليوم الاثنين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار".

واصدرت محكمة جنايات ذي قار، في وقت سابق، حكما بالسجن لـ(7) اعوام وغرامه مالية قدرها (10) ملايين دينار بحق ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة في المحافظة.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان، أن " محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكما بالسجن لـ(7) اعوام وغرامه مالية قدرها (10) ملايين دينار وفق احكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحق كل من المدان (ع .



ز .



ج ) البالغ من العمر 25 عام يسكن الناصرية المدان (ح .



م .



خ ) البالغ من العمر 24 عام يسكن سوق الشيوخ وذلك لارتكابهما جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأضاف البيان، أنها " المحكمة اصدرت حكما بالسجن لـ(5) اعوام وشهر واحد وغرامة مالية قدرها (10) ملايين دينار بحق المدان ( ر .



ب .



ل ) البالغ من العمر ر26 عام يسكن الناصرية وذلك لارتكابهما جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأشار البيان، إلى أنه "هذه تأتي الاحكام استناد للمادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاحد، القبض على قيادي في تنظيم داعش في قضاء الحويجة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية نوعية لأبطال فوج الاستطلاع والمهمات واستخبارات فرقة الرد السريع، تمكنوا من

بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الأجهزة الأمنية بتشديد اجراءات الحظر الشامل وفق بيان صادر عن مكتبه، وذلك بعد تسجيل 8 وفيات و197 اصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد اليو

بغداد اليوم- نينوى

كشف مصدر أمني من محافظة نينوى، الاحد (24 أيار 2020)، عن تفاصيل جريمة مروعة حدثت في قضاء مخمور شرقي محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جريمة قتل حدثت في ناحية (القراج قريه بونجينه) التابعة لقضاء مخمور شرقي محا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل وإصابة منتسبين اثنين خلال عملية للقبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل وإصابة منتسبين اثنين خلال عملية للقبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).