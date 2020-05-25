عضو بالأزمة البرلمانية يطالب بفرض الحظر الشامل ويحذر من كارثة كبيرة مقبلة

2020/05/25 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت خلية الأزمة البرلمانية مجدداً، الاثنين (25 ايار 2020)، بفرض الحظر الشامل للتجوال، بعد نهاية عيد الفطر، لإيقاف ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال عضو الخلية، علي اللامي، في تصريح صحفي، إن "خلية الأزمة النيابية طالبت بفرض حظر شامل للتجوال، بعد عطلة عيد الفطر، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى إن "دور خلية الأزمة ليس تنفيذيا وإنما يقتصر على الرقابة ومتابعة إجراءات وزارة الصحة عن كثب".

وأضاف أن "خلية الأزمة النيابية تتابع إجراءات مواجهة كورونا"، محذرا "من تنامي خطر الجائحة بسبب عدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وإجراءات حظر التجوال".

وأوضح اللامي أن "البلاد ستتعرض لكارثة كبيرة وقد تسجل أرقاما مرتفعة أذا استمر عدم الالتزام بالإرشادات الصحية"، داعياً الحكومة الى "اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين".

يشار إلى أن الصحة العراقية، سجلت منذ انتشار فيروس كورونا في لغاية الآن 4469 حالة إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 160، مع تماثل 2738 شخصاً للشفاء التام.

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وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن &qu

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