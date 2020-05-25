المكسيك تسجل 215 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/25 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… سجلت المكسيك 215 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 7394 حالة.وقالت وزارة الصحة المكسيكية: إنه “تم تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 68 ألفا و620 حالة”.وكانت الذروة السابقة للوفيات في الـ20 من آيار الجاري، عندما أبلغت السلطات عن […]

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