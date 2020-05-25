خلية الأزمة في النجف تصدر قرارات عدة بشأن الامتحانات

2020/05/25 | 09:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف بالعراق، عدة قرارات بشأن امتحانات الطلبة في المحافظة....

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