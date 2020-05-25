كوردستان تسجل عتبة جائحية جديدة.. والمصدر

2020/05/25 | 09:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أربيل والسليمانية في الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 إصابة ما يرفع إجمالي الحالات في عموم الإقليم إلى 496 إصابة مؤكدة

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