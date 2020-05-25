الخارجية النيابية تدعو عبر “العهد نيوز” الى ضرورة إنهاء التواجد الامريكي على الأراضي العراقية

2020/05/25 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، أن امريكا لازالت تمضي بغطرستها في مسار جعل المنطقة قريبة جدا من حافة الانهيار ، داعيا إلى إلى ضرورة إنهاء التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية بالطرق القانونية والدبلوماسية. وقال الموسوي في تصريح خص به ” العهد نيوز اليوم الاثنين ان”استمرار الولايات المتحدة الأمريكية […]

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