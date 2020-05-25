إصابة وزيرة عربية بفيروس كورونا

2020/05/25 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، الاثنين، ولاء البوشي، إصابتها بفايروس كورونا.وقالت البوشي في تغريدة على حسابها في “تويتر”، إنها تأكدت من إصابتها بفايروس كورونا، لافتة إلى أنها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.وأضافت أنها أبلغت من التقى بها في الفترة الماضية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى التقيد بتوجيهات […]

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