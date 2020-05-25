بالأسماء.. نواب البصرة يسلمون الكاظمي قائمة مرشحي حقيبة النفط إلى الكاظمي

2020/05/25 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن البصرة، سلام المالكي، الاثنين (25 ايار 2020)، أن نواب المحافظة اختاروا خمس شخصيات كمرشحين لوزارة النفط، بعد قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإيلائها إلى المحافظة.

وقال المالكي، في تصريح صحفي، إن "النواب سلموا الكاظمي أسماء خمس مرشحين لوزارة النفط"، مبيناً أن "عملية الاختيار جاءت بعد عدة اجتماعات عقدت بين نواب محافظة البصرة وشخصيات ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف أن "الشخصيات التي رشحت تعمل ضمن ملاكات وزارة النفط وتمتلك خبرة طويلة في مجال النفط ومن أهل البصرة وهم (عبد الكريم جبر، مهندس نفط)، و(محمد هليل الكعبي، رئيس جامعة النفط والغاز)، و(محمود عباس، مدير عام المشاريع وزارة النفط)، و(احمد خزعل الإمارة، مدير عام ناقلات النفط)، و(وزير النقل الأسبق سلام المالكي)".

وأوضح المالكي ان "رئيس مجلس الوزراء قابل هو الآخر ستة مرشحين آخرين ممن يعملون في وزارة النفط، وسيقوم بالمفاضلة بينهم وبين مرشحي نواب البصرة الخمسة لاختيار احدهم لوزارة النفط".





وأشار إلى أن "نواب محافظته اختاروا خمسة مرشحين من بين ستين مرشحا تقدموا إلى الترشيح وتمت المفاضلة بينهم وفق معاير الكفاءة والخبرة والاستقلالية"، لافتا إلى أن "نواب البصرة التقوا رئيس الحكومة أول أمس السبت وسلموه أسماء المرشحين الخمسة لشغل حقيبة النفط".

وكان رئيس الوزراء، قد تعهد أمام مجلس النواب، في جلسة منح الثقة باعطاء وزارة النفط إلى شخصية من محافظة البصرة، وأوكلت له مهمة اختيار الشخصية المناسبة لشغل الحقيبة.

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