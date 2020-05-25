دولة عربية تنهي المرحلة الأولى من إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

2020/05/25 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

كشفت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية، عن انتهائها من المرحلة الأولى من إنتاج لقاح أردني مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الجمعية على موقعها في "فيسبوك": "تم بحمد الله الانتهاء من المرحلة الأولى للقاح COVID-19 الأردني، أنتجته جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية".

وأضافت، أنه "ستتم المراسلات، لأخذ الموافقات للتجارب المخبرية قريبا".

بغداد اليوم- بغداد

طالبت خلية الأزمة البرلمانية مجدداً، الاثنين (25 ايار 2020)، بفرض الحظر الشامل للتجوال، بعد نهاية عيد الفطر، لإيقاف ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال عضو الخلية، علي اللامي، في تصريح صحفي، إن "خلية الأزمة النيابي

بغداد اليوم _ السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "شخصت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في السليمانية ل

بغداد اليوم ـ اربيل

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في اربيل .

وقالت الوزراة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل لسيدة تبلغ من ال

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