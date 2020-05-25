محافظ النجف يصدر أمرا جديدا بشأن فتح مقبرة

2020/05/25 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أمر محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين (25 أيار 2020)، بفتح مقبرة "وادي السلام" امام...





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