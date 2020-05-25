2020/05/25 | 10:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، السباق لضم مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني.وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن إنتر، قدم عرضا مغريا لكافاني، يتضمن عقدا يمتد لثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الفريق الإيطالي يتفاوض حاليا مع المهاجم الأوروغوياني، لكنه قد يجد صعوبة في ضمه، في ظل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتر ميلان يقدم عرضا مغريا لمهاجم سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتر ميلان يقدم عرضا مغريا لمهاجم سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).