نائب عن البصرة: الوعود الحكومية ببناء مستشفى للأمراض السرطانية لم تر النور

2020/05/25 | 10:13 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، الاثنين ، أنه على الرغم من الوعود السابقة للحكومات المتعاقبة...

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