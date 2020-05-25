فنزويلا تحتفل بوصول أولى ناقلات النفط الإيرانية

2020/05/25 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بوصول أولى ناقلات النفط الخمس التي أرسلتها إيران إلى بلاده، مؤكدا أن طهران وكاراكاس لن “تركعا” أبدا أمام واشنطن التي نددت بالتحرك الإيراني.وقال مادورو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي “سفينة فورتشن وصلت.إنها أولى الناقلات الخمس التي تجلب البنزين ومنتجات لتصنيع البنزين في فنزويلا”.وأشاد مادورو بالعلاقات الجيدة بين فنزويلا وإيران،

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